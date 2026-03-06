Fatma Nur Çelik\'in adı bakımevine verilecek

Çekmeköy'de, görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in adı ilçede yapımı süren çocuk gündüz bakımevine verilecek.

Çekmeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Kirazlıdere Mahallesi'nde inşa edilen bakım evinin yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

Belediye yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda eğitim hayatını çocuklara adamış merhum öğretmenin hatırası ilçede kalıcı şekilde yaşatılacak.

Modern donanımı ve güvenli yapısıyla hizmet verecek gündüz bakımevi, çocukların gelişimine katkı sağlayacak eğitim alanlarıyla Çekmeköylü ailelere hizmet sunacak.

Bu anlamlı isimle birlikte, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in hatırası da gelecek nesiller tarafından yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, görevini büyük bir özveriyle yerine getirirken vefat eden kıymetli öğretmen Fatma Nur Çelik'in adını ilçede yaşatmak istediklerini belirtti.

Çerkez, "Kirazlıdere'de inşa ettiğimiz çocuk gündüz bakımevimize onun adını vererek hem hatırasını yaşatacak hem de çocuklarımızın eğitimine katkı sunacak bir eser bırakacağız. Öğretmenimizin adı Çekmeköy'de sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.