Fatma Nur ve Kızı İçin Adalet Talebi

Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Zeytinburnu'nda ölü bulunan Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen bir grup avukat, "Dosyadaki tüm somut delillere rağmen, çocuğun çelişkisiz ve tutarlı beyanlarına rağmen, baba bile demediği şahıstan büyük bir korku duymasına ve 4 yaşından beri ağır depresyon ilaçlarıyla uyku uyuyabilmesine rağmen bu şahıs neden 1 gün bile tutuklu kalmadı? Soruşturma aşamasında neden dosya kapatılmaya çalışıldı? Kovuşturma aşamasında neden çocuğun üstün yararı gözetilmedi, neden anne ve çocuk mahkeme eliyle ikincil travmaya maruz bırakıldı? Aralık ayından beri yatılı bir şekilde tedavi görmesi gereken Hifa için neden sağlık tedbirleri uygulanmadı? Annenin ve bizlerin ısrarlı çabalarına rağmen Sosyal Hizmetler neden görevini yapmadı?" sorularını yöneltti.

Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra için soruşturmanın devam etteği Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, olayın aydınlatılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulunuldu. Avukatın Sesi İnisiyatifi adına yapılan açıklamada, "İntihar diyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Fatma Nur'un ölümü bir kadın cinayetidir. Fatma Nur ve Hifa'nın ölümüne giden yolun taşları yıllar süren ihmaller silsilesi ile döşenmiştir." denildi. Açıklama şöyle:

"Fatma Nur bu failden kurtulmak için yıllarca hukuk mücadelesi verdi"

"Bugün burada Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan 30 yaşındaki Fatma Nur'un ve 7 yaşında biricik kızı Hifa'nın sesini duyurabilmek, adalet talebini haykırmak için toplandık. Fatma Nur, kendisine tecavüz eden fail ile zorla evlendirildi. Evliliği boyunca şiddet gördü, ölümle tehdit edildi. Yetmedi, bu tarikat mensubu fail 4 yaşındaki öz kızını da istismar etti. Fatma Nur bu failden kurtulmak için yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Bu mücadelesinde hep yanında olduk. Ama ne yazık ki kamu kurumlarının sistematik ihlalleri ile savcı ve hakimlerin tutumu nedeniyle davanın sonunu göremeden aramızdan ayrıldı."

"İntihar diyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Fatma Nur'un ölümü bir kadın cinayetidir"

Peki neden bu kadar çabalamak zorunda kaldı Fatma Nur? Çünkü bu düzen tarikat mensuplarını korumaktadır. Çünkü bu düzen, küçücük bir kız çocuğunun gülüşünü tarikatların karanlığına feda etmektedir. Saygıdeğer halkımız, çocukların hayatına, kadınların bedenine ve toplumun geleceğini karanlığa boğan bu yapılar, siyasi iktidar tarafından korunmakta, güçlendirilmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Bizler bu şüpheli ölümlerin aydınlatılmasını isterken, ülkeyi yönetenlere bir kez daha hatırlatıyoruz: İntihar diyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Fatma Nur'un ölümü bir kadın cinayetidir. Fatma Nur ve Hifa'nın ölümüne giden yolun taşları, yıllar süren ihmaller silsilesi ile döşenmiştir.

"Aralık ayından beri yatılı bir şekilde tedavi görmesi gereken Hifa için neden sağlık tedbirleri uygulanmadı?"

Tekrar tekrar soruyoruz, dosyadaki tüm somut delillere rağmen, çocuğun çelişkisiz ve tutarlı beyanlarına rağmen, baba bile demediği şahıstan büyük bir korku duymasına ve 4 yaşından beri ağır depresyon ilaçlarıyla uyku uyuyabilmesine rağmen bu şahıs neden 1 gün bile tutuklu kalmadı? Soruşturma aşamasında neden dosya kapatılmaya çalışıldı? Kovuşturma aşamasında neden çocuğun üstün yararı gözetilmedi, neden anne ve çocuk mahkeme eliyle ikincil travmaya maruz bırakıldı? Aralık ayından beri yatılı bir şekilde tedavi görmesi gereken Hifa için neden sağlık tedbirleri uygulanmadı? Annenin ve bizlerin ısrarlı çabalarına rağmen Sosyal Hizmetler neden görevini yapmadı? Aylar önce hastaneye yatırılması gereken, yemek yemeyen, su içmeyen, dış dünya ile iletişimini kesen küçücük bir çocuk için neden aylarca bir hastane bile bulunamadı?

"Fatma ve Hifa'yı ne uğruna kurban ettiniz?"

Fatma Nur her kamu kurumunun kapısını çaldı. Kimse sesini duymayınca son olarak adliye önünde nöbete başladı. Bu kurumlar mağdur anne ve kızına nasıl bir tutum sergilediler ki Fatma Nur 'Gururumu kırıyorlar.' diyerek tüm devlet kurumlarına olan inancını kaybetti? Fatma Nur 'biz fakir olduğumuz için kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek çok daha kolay' diyordu. Fatma ve Hifa'yı ne uğruna kurban ettiniz? Bugün karşı karşıya olduğumuz bu düzen bir günde kurulmadı. Devlet kurumlarının laiklik ilkesini sistematik biçimde aşındırması, fiilen şeriat rejimini uygulamaya yönelik çalışmaları, dini inançları kendi siyasi ajandalarına alet eden zihniyetin korunması adım adım bizleri bugünlere getirdi.

Fatma Nur ve Hifa'nın davası artık bizlere miras kalmıştır. Fatma Nur'un tek isteği sesini duyurmaktı.

Tek isteği kızıyla küçücük bir hayata sahip olmaktı. Bizler gencecik bir kadını ve 7 yaşında kızını koca ülkeye sığdıramadık. Bundan sonra vasiyetine sahip çıkacak, davasının peşini bırakmayacağız. Unutmayın. Fatma Nur ve Hifa'nın adını unutmayın. Çocukların katilinin bu tarikat düzeni olduğunu unutmayın"