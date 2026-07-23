Fatma Soydaş Soruşturmasında Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Fatma Soydaş Soruşturmasında Tutuklama Talebi

23.07.2026 17:32
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınarak, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatma Soydaş Soruşturmasında Tutuklama Talebi - Son Dakika

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