Fatma Sultan Camisi 100 Yıl Sonra Yeniden İbadete Açıldı
Fatma Sultan Camisi 100 Yıl Sonra Yeniden İbadete Açıldı

18.04.2026 22:26
Fatih'teki tarihi Fatma Sultan Camisi, restorasyon sonrası 100 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Mahmud Es'ad Coşan Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliğinde restorasyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak inşa edilen Fatih'teki Fatma Sultan Camisi, 100 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Mahmud Es'ad Coşan Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sultan 3. Ahmed'in kızı Fatma Sultan tarafından 1727 yılında inşa ettirilen cami, 1859'dan itibaren Gümüşhanevi Dergahı olarak kullanılmaya başlandı ve 1925 yılına kadar bu vazifesini sürdürdü.

Yaklaşık bir asır önce yıkılan ve bazı kalıntıları günümüze ulaşan Fatma Sultan Camisi'nde, Vakıf ile Valilik tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışması tamamlandı.

Tarihi yapı, arşiv fotoğrafları ve belgeleri ışığında aslına uygun biçimde, modern imkanlar kullanılarak yeniden inşa edildi. Cami, yaklaşık 100 yıl sonra dün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, törene katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı öncesinde de katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Kazı sonrasında ortaya çıkan kalıntılar korundu

Restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin minaresi çelik konstrüksiyon üzerine taş kaplama olarak inşa edilirken, caminin duvarlarındaki tüm kalem işi süslemeler onaylı projeye göre uygulandı.

Sergi ve kütüphane alanında yükseltilmiş ahşap döşeme oluşturulurken, kazı sonrasında ortaya çıkan kalıntılar korunarak gerekli temizlik ve koruma çalışmaları tamamlandı.

Ahşap ve betonarmenin bir arada kullanıldığı yapıda, kalıntı alanı üzerine çelik konstrüksiyonla imalat yapıldı.

Camideki hem ahşap hem de çelik malzemeler yangın geciktirici boyalarla boyandı.

Toplam 1101 metrekarelik yapı alanında bulunan camide, idari bina, kütüphane ve sergi salonu yer alıyor.

Kaynak: AA

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
