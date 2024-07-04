Fatma Turgut, Van\'da Kültür Yolu Festivali\'nde konser verdi

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VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, dün akşam konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde Turgut, mezun töreninin ardından kendisini izlemeye gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerine geri sayım yaparak kep attırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam sanatçı Fatma Turgut'un sahne almasıyla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı konserde Turgut, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konser, gece geç saatlere kadar devam etti.

Sanatçı Turgut, mezuniyet töreni sonrası konserine gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerine de geri sayım yaparak kep attırdı. Sahne yanına çağırdığı öğrencilerle konuşan sanatçı, "Ben de müzik öğretmeniyim, 3 sene öğretmenlik yaptım, yapmak istediğiniz meslek, gönlünüzden geçen hangisiyse umarım gerçek olur. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 16 Kasım'da Van'da çok güzel ve kalabalık bir konser vermiştim. Ben burayı ve buraya gelmeyi çok seviyorum" dedi .