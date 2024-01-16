 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatsa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Fatsa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fatsa\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
16.01.2024 - 15:19,
Abone Ol

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda F.Ö, H.Ş. ve Y.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin evleri ile bu yapıların eklentilerindeki aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. ve Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatsa, Ordu, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fatsa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement