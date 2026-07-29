Fauci, Covid Duruşmasında Susma Hakkını Kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fauci, Covid Duruşmasında Susma Hakkını Kullandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski sağlık danışmanı Fauci, Kovid-19 oturumunda her soruya susma hakkını kullanarak yanıt vermedi.

ABD'de, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 salgını dönemiyle ilgili duruşmada sorulara cevap vermeme hakkını kullandı.

Fauci, ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesince düzenlenen oturumda, Kovid-19 salgınının kökenleri ve bu salgınla mücadele yöntemi hakkında sorularla karşılaştı.

Uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan Fauci, ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmayı tercih etti.

Fauci, Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. Maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." sözlerinin dışında hiçbir şey söylemedi.

Bunun üzerine Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, güvenlik görevlilerine Fauci'nin avukatlarından birini Komitenin duruşma salonundan çıkarmaları emrini verdi.

Senatör Paul, Fauci'ye, "Kongre soruşturmasını engellemek yasa dışıdır. Bugün ifade vermeyi reddetmenizin sonuçları olacaktır." şeklinde seslendi.

Fauci'ye hitaben "Amerikan halkı bir özrü hak ediyor." diyen Paul, eski Direktör'den Çin'deki araştırma fonlamasıyla ilgili soruları yanıtlamasını istedi.

Fauci hala devam eden duruşmanın başından itibaren Komite'nin üyelerinden gelen hiçbir soruya, "susma hakkını kullanacağını" belirtmenin dışında herhangi bir cevap vermedi.

Paul, duruşmanın başında Fauci'ye, ABD vergi mükelleflerinin parasıyla Çin'deki bir laboratuvarda yeterli güvenlik standartları olmadan yapılan araştırmaların neden finanse edildiği sorusunu yöneltmişti.

Söz konusu duruşma öncesinde Rand Paul, Kovid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren Fauci'nin tuttuğu 1000 sayfayı aşkın özel günlük kayıtlarını yayımlamış ve eski Direktör'ün notlarının, koronavirüsün kökenlerini kamuoyuna farklı şekilde yansıttığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fauci, Covid Duruşmasında Susma Hakkını Kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 19:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fauci, Covid Duruşmasında Susma Hakkını Kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.