FAW-Volkswagen, Tianjin\'deki fabrikasında üç SUV modelinin üretimine başlıyor

Güncel

TİANJİN, 16 Mayıs (Xinhua) -- FAW- Volkswagen Otomobil Limited Şirketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ndeki fabrikasında üç SUV modelinin üretimini başlatmak için 2,3 milyar yuanı (yaklaşık 324 milyon ABD doları) aşkın yatırım yapacak.

İlgili işbirliği anlaşması, Tianjin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi yönetim komitesi ile Çin FAW Grup Limited Şirketi ve Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ortak girişimi olan FAW-Volkswagen arasında Çarşamba günü imzalandı.

İkisi yeni enerjili olmak üzere üç SUV modelinin üretimine 2026 yılında başlanması bekleniyor.

Komite Direktörü Hong Shicong, üç modelin de Audi veya Volkswagen markalarına ait olacağını ve bunların piyasaya sürülmesinin Tianjin'deki yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araç endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasına güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.