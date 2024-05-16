FAW-Volkswagen, Tianjin'deki fabrikasında üç SUV modelinin üretimine başlıyor - Son Dakika
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FAW-Volkswagen, Tianjin'deki fabrikasında üç SUV modelinin üretimine başlıyor

FAW-Volkswagen, Tianjin\'deki fabrikasında üç SUV modelinin üretimine başlıyor

FAW-Volkswagen Otomobil Limited Şirketi, Tianjin Belediyesi'ndeki fabrikasında üç SUV modelinin üretimine başlamak için 2,3 milyar yuanlık yatırım yapacak. İlgili işbirliği anlaşması, FAW-Volkswagen, Tianjin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi yönetim komitesi ve Alman otomobil üreticisi Volkswagen arasında imzalandı. Üç yeni enerjili SUV modelinin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor ve bu durum Tianjin'deki yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araç endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlayacak.

16.05.2024 13:37
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TİANJİN, 16 Mayıs (Xinhua) -- FAW- Volkswagen Otomobil Limited Şirketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ndeki fabrikasında üç SUV modelinin üretimini başlatmak için 2,3 milyar yuanı (yaklaşık 324 milyon ABD doları) aşkın yatırım yapacak.

İlgili işbirliği anlaşması, Tianjin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi yönetim komitesi ile Çin FAW Grup Limited Şirketi ve Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ortak girişimi olan FAW-Volkswagen arasında Çarşamba günü imzalandı.

İkisi yeni enerjili olmak üzere üç SUV modelinin üretimine 2026 yılında başlanması bekleniyor.

Komite Direktörü Hong Shicong, üç modelin de Audi veya Volkswagen markalarına ait olacağını ve bunların piyasaya sürülmesinin Tianjin'deki yeni enerjili ve akıllı bağlantılı araç endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasına güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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