Fazıl Say'dan İznik İçin Özel Eser: 'İznik Türküsü' Prömiyeri Yaklaşıyor - Son Dakika
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Fazıl Say'dan İznik İçin Özel Eser: 'İznik Türküsü' Prömiyeri Yaklaşıyor

12.06.2025 15:47  Güncelleme: 16:15
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü besteci Fazıl Say'a özel olarak hazırlatılan 'İznik Türküsü' eserinin prömiyerini 21 Haziran'da İznik Gölü kıyısında gerçekleştirecek. Başkan Bozbey, bu etkinlikle İznik'in tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuracaklarını belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'a özel olarak hazırlatılan "İznik Türküsü", kentin binlerce yıllık tarihine ses olacak. İznik'in kültürel mirasını yansıtan eser, ilk kez 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00'de İznik Gölü kıyısında seslendirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatseverleri bu özel geceye davet ederek, "İznik'in eşsiz hikayesini ve kadim ruhunu, Fazıl Say'ın notalarıyla tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

İznik'i tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü müzik insanı Fazıl Say'a İznik için özel bir eser hazırlattı. "İznik Türküsü" adı verilen eserin prömiyeri, 21 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de İznik Gölü kıyısında yapılacak.

İznik Türküsü tanıtım toplantısına, Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız, Mehmet Emin Direkçi, Ali Altunsoy ve Mehmet Tözün Bingöl, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan ve basın mensupları katıldı.

İznik Gölü kıyısında tarihi bir ana tanıklık edeceklerini söyleyen Bozbey, tarihin, kültürün ve medeniyetlerin binlerce yıllık beşiği olan İznik'in, bu kez dünyaca ünlü besteci Fazıl Say'ın notalarıyla yeniden canlanacağını belirtti. Dünya çapında saygı gören bir müzik insanı olan Fazıl Say'ın, İznik için özel bir eser bestelediğini paylaşan Bozbey, şöyle konuştu:

"İznik'in adını dünyaya duyurmanın gururunu taşıyoruz"

"Eser, bu toprakların derin tarihinden, kültürel zenginliğinden ve eşsiz doğasından ilhamla ortaya çıkmıştır. Sadece Bursamızın sanatla buluştuğu değil, İznik'in de evrensel bir dille dünyaya seslendiği çok özel bir buluşmayı simgeliyor. Yılın sanat olayı olarak tanımladığımız bu anlamlı gecede, Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' adlı eseri, ilk kez Bursa'dan yükselerek tüm dünyaya İznik'in ruhunu, sesini ve hikayesini taşıyacak. Fazıl Say konseri eşliğinde gerçekleşecek bu prömiyer, dinleyenlere sadece bir konser değil, tarihle müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bu eşsiz ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bursamızın değerli ilçesi İznik'in adını 'yılın sanat olayı' ile dünyaya duyurmanın da gururunu taşıyoruz."

İznik'in sadece bir kent ya da önemli bir miras olmadığını söyleyen Bozbey, çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve geçmişle bugünü buluşturan bir dünya merkezi olduğunu dile getirdi. İznik'in Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle, pek çok kültürün bir araya geldiği eşsiz bir sentez olduğunu anlatan Bozbey sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya insanlarını, İznik'e davet ediyorum"

"Tarihin izlerini taşıyan yapılarıyla, gün yüzüne çıkan ve hala keşfedilmeyi bekleyen antik mirasıyla, dünyada eşi benzeri olmayan kentlerden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin güzelliklerini hak ettiği değere ulaştırmak en önemli hedefimiz. Bugün Fazıl Say'ın İznik Türküsü'nün dünya prömiyerini duyurarak, bu hedef doğrultusunda bir tuğla daha koyuyoruz. Bu eşsiz ve çok değerli eseri Bursamıza, İznik'e ve gelecek kuşaklara armağan eden değerli sanatçımız Fazıl Say'a teşekkür ediyorum. Fazıl Say, 'İznik Türküsü' aldı eseri Almanya başta olmak üzere birçok ülkede vereceği konserlerde seslendirecektir. Tüm dünya insanlarını, müziğin birleştirici gücünde buluşmak üzere İznik'e davet ediyorum. 'İznik Türküsü' adlı bu anlamlı eser, Fazıl Say ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile ilk kez seslendirilecek. Bu değerli ana, İznik Gölü'nün eşsiz manzarasında tanıklık etmeye ve bu özel konseri hep birlikte yaşamaya tüm sanatseverleri, Bursalıları ve kentimizi ziyarete gelenleri bekliyorum."

Basın toplantısına yoğun turne programı dolayısıyla katılamadığı için video aracılığıyla mesaj gönderen Fazıl Say da "21 Haziran'da İznik'te beraber olacağız. Yeni bestelediğim İznik Türküsü'nün dünya prömiyerini yapacağız. İznik Meydanı'nda halkla buluşacağız. En uzun gündüzün olduğu günde sizi çok ilginç bir eserle karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Bozbey, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fazıl Say'dan İznik İçin Özel Eser: 'İznik Türküsü' Prömiyeri Yaklaşıyor - Son Dakika

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