FBI'dan 3 Milyon Dolar Ödül: Mosquera Serrano Aranıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesinin elebaşılarından olduğu öne sürülen Giovanni Vicente Mosquera Serrano'yu, "En Çok Aranan On Kaçak" listesine ekledi ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlar için 3 milyon dolara kadar ödül vadetti.

FBI'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Venezuela merkezli TdA çetesinin elebaşılarından olduğu iddia edilen Mosquera Serrano, FBI'ın "En Çok Aranan On Kaçak" listesine eklendi.

"El Viejo (Yaşlı Adam)" lakabıyla tanınan Mosquera Serrano, FBI'ın "En Çok Aranan Kaçaklar" listesine alınan ilk çete üyesi oldu.

FBI'dan yapılan açıklamada, "yabancı terör örgütüne destek sağlamak" ve "ABD'de dağıtılmak üzere Kolombiya'dan uyuşturucu temin etmek" gibi federal suçlamalar nedeniyle aranan 37 yaşındaki Mosquera Serrano'nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayanlara 3 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.