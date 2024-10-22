FBI, İstihbarat Belgelerinin Sızdırılmasını Araştırıyor - Son Dakika
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FBI, İstihbarat Belgelerinin Sızdırılmasını Araştırıyor

FBI, İsrail'in İran'a saldırı planlarının sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

22.10.2024 19:16
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

FBI ulusal basın ofisinden söz konusu sızdırma hakkında bir açıklama yaptı,

Açıklamada, "FBI, gizli belgelerin sızdırıldığı iddiasını araştırıyor ve bunun için Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğu'ndaki ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyor. Bu devam eden bir soruşturma olduğu için başka bir yorum yok." ifadeleri paylaşıldı.

Middle East Spectator tarafından 18 Ekim'de Telegram'dan paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgelerde, İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.

İran bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda ise İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray, dün, ABD istihbarat belgelerinin kamuya açık hesaplara sızmasından "derin endişe" duyduğunu ve olayın incelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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