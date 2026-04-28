Fed Faiz Kararı Beklentisi: Enflasyon ve İş Gücü Piyasası Endişeleri Sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed), 29 Nisan'da sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı planlıyor. Piyasalar, enflasyonist baskılar ve iş gücü piyasasındaki zayıflık endişeleri nedeniyle Fed'in bekle-gör modunda kalmasını bekliyor. Gözler, Jerome Powell'ın başkan sıfatıyla son basın toplantısı olabilecek etkinliğe çevrilmiş durumda. Analistler, Powell'ın enflasyon mu yoksa iş gücü piyasası zayıflığı mı konusunda daha endişeli olduğuna dair ipuçları arıyor.

Yavaşlayan iş gücü piyasası, Fed'i geçen yıl faiz indirimine itmişti. Mart ayında 178.000 istihdam yaratılması piyasayı rahatlatsa da, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 3,3'e yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. Trump yönetiminin gümrük vergileri, yüksek petrol fiyatları ve savaş kaynaklı tedarik zinciri sorunları fiyatları yukarı çekiyor. Uzmanlar, Fed'in faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutacağını öngörüyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, stagflasyon riskine dikkat çekerek, gümrük vergisi ve yüksek petrol fiyatlarının tüketici güvenini sarsabileceğini belirtti. Yetkililer, faiz oranları için belirgin bir yol olmadığı konusunda hemfikir. Komite üyelerinin 2026 sonu beklentisi yüzde 3,4 seviyesinde, bu da yılın ikinci yarısında faiz indirimi anlamına geliyor.

Powell'ın görev süresi 15 Mayıs'ta sona eriyor. Trump'ın adayı Kevin Warsh'ın onayı, Senatör Thom Tillis'in talebi üzerine beklemeye alınmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkındaki soruşturmayı kapatması, Warsh'ın onay sürecini hızlandırdı. Tillis, soruşturmanın kapandığını doğrulayarak Warsh'ı destekleyeceğini açıkladı.

Warsh'ın onaylanması halinde, yeni bir enflasyon çerçevesi ve iletişim tarzı getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, Warsh ve Powell arasında tüketiciler için büyük fark olmadığını, ancak piyasa oyuncuları için farklılıklar bulunduğunu belirtiyor. Fed faiz kararı, tüketiciler için borçlanma maliyetlerini ve ekonomik aktiviteyi etkileyecek. Düşük oranlar borçlanmayı ucuzlatırken, yüksek oranlar enflasyonu kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Küçük işletmeler, Fed'in kendilerini kurtaracak bir süper kahraman olmadığını bilerek bağımsız kararlar almalı. Piyasalar, Fed'in mesajlarını ve gelecek faiz kararlarını şekillendirecek bu toplantıyı büyük bir merakla bekliyor.