Fed Faiz Kararı Beklentisi: Enflasyon ve İş Gücü Piyasası Endişeleri Sürüyor

28.04.2026 08:19
ABD Merkez Bankası, 29 Nisan'da sona erecek toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı planlıyor. Piyasalar, enflasyon ve iş gücü piyasası risklerini değerlendirirken, Powell'ın son başkanlık basın toplantısına odaklanıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), 29 Nisan'da sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı planlıyor. Piyasalar, enflasyonist baskılar ve iş gücü piyasasındaki zayıflık endişeleri nedeniyle Fed'in bekle-gör modunda kalmasını bekliyor. Gözler, Jerome Powell'ın başkan sıfatıyla son basın toplantısı olabilecek etkinliğe çevrilmiş durumda. Analistler, Powell'ın enflasyon mu yoksa iş gücü piyasası zayıflığı mı konusunda daha endişeli olduğuna dair ipuçları arıyor.

Yavaşlayan iş gücü piyasası, Fed'i geçen yıl faiz indirimine itmişti. Mart ayında 178.000 istihdam yaratılması piyasayı rahatlatsa da, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 3,3'e yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. Trump yönetiminin gümrük vergileri, yüksek petrol fiyatları ve savaş kaynaklı tedarik zinciri sorunları fiyatları yukarı çekiyor. Uzmanlar, Fed'in faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutacağını öngörüyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, stagflasyon riskine dikkat çekerek, gümrük vergisi ve yüksek petrol fiyatlarının tüketici güvenini sarsabileceğini belirtti. Yetkililer, faiz oranları için belirgin bir yol olmadığı konusunda hemfikir. Komite üyelerinin 2026 sonu beklentisi yüzde 3,4 seviyesinde, bu da yılın ikinci yarısında faiz indirimi anlamına geliyor.

Powell'ın görev süresi 15 Mayıs'ta sona eriyor. Trump'ın adayı Kevin Warsh'ın onayı, Senatör Thom Tillis'in talebi üzerine beklemeye alınmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı'nın Powell hakkındaki soruşturmayı kapatması, Warsh'ın onay sürecini hızlandırdı. Tillis, soruşturmanın kapandığını doğrulayarak Warsh'ı destekleyeceğini açıkladı.

Warsh'ın onaylanması halinde, yeni bir enflasyon çerçevesi ve iletişim tarzı getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, Warsh ve Powell arasında tüketiciler için büyük fark olmadığını, ancak piyasa oyuncuları için farklılıklar bulunduğunu belirtiyor. Fed faiz kararı, tüketiciler için borçlanma maliyetlerini ve ekonomik aktiviteyi etkileyecek. Düşük oranlar borçlanmayı ucuzlatırken, yüksek oranlar enflasyonu kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Küçük işletmeler, Fed'in kendilerini kurtaracak bir süper kahraman olmadığını bilerek bağımsız kararlar almalı. Piyasalar, Fed'in mesajlarını ve gelecek faiz kararlarını şekillendirecek bu toplantıyı büyük bir merakla bekliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Çin’de tuhaf görüntü Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar
Milyoner’de tarihi an 1 milyonluk soruyu açtırdı Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı
Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti
Düğünde açtığı pankarta bakın “Daha neler göreceğiz“ dedirten görüntü Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
Kilosu bin 1500 liraya satılıyor Tek seferde 6 kilo topladılar Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
02:11
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
