Feke'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.
Tenkerli Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA
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