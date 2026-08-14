Feke'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürüldü.

Tenkerli Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.