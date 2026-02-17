Feke\'de Helikopter Pisti Çöktü

İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saimbeyli kara yolu Arıkayası mevkisinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yolun kenarında helikopter pisti olarak kullanılan alanda çökme oldu. Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Ekipler, onarım çalışması başlattı.
