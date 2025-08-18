Felç Geçiren Hasta Helikopterle Konya\'ya Sevk Edildi

Seydişehir ilçesinde felç geçiren Durdu Türk, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İlçede ikamet eden ve aniden rahatsızlanan Türk, yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinde felç geçirdiği belirlenen hasta için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter istendi.

Millet Bahçesindeki sahaya inen hava ambulansı ile hasta Konya'ya nakledildi.