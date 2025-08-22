Felçli Anne ve Yetim Çocuklar Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi - Son Dakika
Felçli Anne ve Yetim Çocuklar Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi

22.08.2025 12:22
İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Muna Kahil, çocuklarıyla zorlu bir yaşam sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentine saldırılarında eşini ve 2 çocuğunu kaybeden, kendisi de omuriliğinden yaralandığı için yatağa bağımlı hale gelen Muna Kahil (35), geride kalan çocuklarının bakımını yapmakta büyük zorluk yaşıyor.

Kahil ailesi, Şifa Hastanesinin batı kesiminde İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırda kalıyor. Saldırılar öncesinde 8 ferdi olan aile 5 kişiye düştü.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ve çevresini kuşatma altına aldığı Mart 2024'te ilk darbeyi alan Kahil ailesi, "Şifa Hastanesi güvenli diye" oraya gidince, kuşatmanın başlamasıyla bölgede mahsur kaldı.

Aile, hastane ve çevresinde büyük yıkım ve katliam olduğunu gördükten sonra evlerini terk etmeye karar verdi. Ancak evden çıktıları gibi 15 yaşındaki oğulları İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

Hamile haliyle yatağa mahkum oldu

Ailenin aldığı ikinci darbe 7 Haziran 2025'te gerçekleşti. İsrail ordusunun eve düzenlediği saldırıda baba ile ailenin büyük çocuğu (18 yaşında) öldü. Anne Muna Kahil ise omuriliğinden aldığı yara sonucu felç kaldı. Saldırıda, çocuklardan Muaz bir gözünü kaybetti ve kızlardan biri geçici işitme kaybı yaşadı. Diğer çocuklarda ise yanık ve kırıklar oluştu.

Anne Muna, saldırı sonrası hastanede tedavi altındayken hamile olduğunu öğrendi ancak bebeğini aldırmadı. Yatağa mahkum olan Muna, artık ailenin geçimini sağlayacak kimse de kalmadığı için çocuklarına bakmakta güçlük çekiyor.

Sol gözünde ve sol kulağımda işitme kaybı olduğunu, göğüs kafesinde ve omuriliğinde kırıklar olduğunu söyleyen Muna, doktorların karnındaki bebeğin zarar göreceğini söylemelerine rağmen aldırmak istemediğini dile getirdi.

Çocuklarının karnını doyurmak için ilaçlarından feragat ediyor

Ulaşım vasıtası olmadığı için hastaneye bebeğin durumunu öğrenmeye bile gidemediğini anlatan anne Muna, şunları söyledi:

"Hastaneden tahliye olduğumdan beri bu şekilde yatıyorum. Yanlış bir hareket yaparsam omuriliğimin zarar görebileceğini ve kalıcı felç olabileceğimi söylediler. Ben de çocuklarımı düşündüğüm için kalıcı felçten korkuyorum. İlaca ihtiyacım oluyor. Çocuklarım gidip un alsın diye ilaçtan feragat ediyorum. Ben sabrederim ama onlar edemez."

Ölen 15 ve 18 yaşındaki oğullarının hafız olduğunu ve şehadet mertebesine erdiklerini vurgulayan Muna, eşini ve çocuklarını çok özlediğini dile getirdi.

Karnında taşıdığı bebeği ve kendilerini neyin beklediğini bilmediğini ifade eden anne "Yıkılan evimizin enkazı altında yaşıyoruz. Yahudiler şimdi buraya gelecek olsa yerimden bile kalkamam. Hastaneye bile gidemiyorum, yerimden nasıl kalkayım. Oğlumun 4 gündür ateşi var ama ben kalkıp da ona bakamıyorum." dedi.

Annesi ve kendisi için şifa diliyor

Saldırıda??????? sol güzünü kaybeden, ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan küçük Muaz Kahil ise kameralar aracılığıyla tedavi olmayı isteğini dile getirdi.

Muaz, "Bir gözümle görüyorum, diğeriyle hiç görmüyorum. Onun görme ihtimali sadece yüzde 1. Dışarı çıkıp gözümün tedavi edilmesini, annemin de omuriliğinin tedavi edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

