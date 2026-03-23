Felçli Kedilere Şefkat Eli

23.03.2026 13:19
Ankara'da, felçli 4 kedinin tedavi süreci sürerken kalıcı yuva arayışları devam ediyor.

ANKARA'da veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, geçirdikleri travmalar sonucu sol ön ayakları felç kalan 4 kedinin bakımını üstlendi. Fizik tedavi süreci devam eden kedilerin, tedavilerinin ardından sahiplendirilmesi için yuva aranıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde geçirdikleri travmalar sonucu sol ön ayakları felç kalan 4 kedi, 2 ay önce hayvanseverler tarafından Ankara'daki veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli'ye getirildi. Kediler için öncelikle enfeksiyon tedavisi uygulandı. Tedavinin ardından kediler medikal tedavi, pasif egzersizler, lazer terapi, elektro terapi, manyetik alan terapi ve manuel terapi ile hayata tutundu. Kedilerden birisi için ilerleyen süreçte protez uygulanması planlanıyor. Tedavileri devam eden kediler, sağlık durumları elverdiği ölçüde iyileştirildikten sonra sahiplendirilecek. Denli, kedilerin sokakta yaşamlarını sürdüremeyeceğini belirterek, güvenli ve kalıcı yuvalar bulmayı hedeflediklerini ifade etti.

'TEDAVİLERİNİN ARDINDAN SAHİPLENDİRMEK ZORUNDAYIZ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, farklı zamanlarda ve farklı şehirlerden gelen 4 kedinin benzer travmalar yaşadığını belirterek, "Hepsinin ön ayaklarında felç mevcut. Bir kısmında pati uçlarında kısmi kazanım sağladık, bazılarını ise henüz kazanamadık. Şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Fizik tedavi ile o ayağı yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Dört kedimiz de sokak kedisi. Üç bacaklı bir şekilde dışarıda yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değil. Bu yüzden tedavinin ardından sahiplendirme yapmak zorundayız. Amacımız onları mümkün olduğunca iyileştirip dört ayakla mezun edebilmek" diye konuştu.

'BİRBİRLERİNİ MOTİVE EDİYORLAR'

Kedilerin tedavi süreçlerinde birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Denli, "İlk geldiklerinde ayrı tuttuk. Enfeksiyon riskleri geçtikten sonra kontrollü şekilde bir araya getirdik. Şimdi dördü aynı odada kalıyor, adeta kader birliği yaptılar. Bazen seanslara birlikte alıyoruz, birbirlerini motive ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'SOKAĞA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'

Kedilere 'Edi, Büdü, Yırtık ve Pırtık' isimlerini verdiklerini söyleyen Denli, sahiplendirme sürecine ilişkin de "Bizim için en önemli şey onların güvenli bir yuvaya gitmesi. Sahiplendirme öncesinde aileyi tanıyoruz ve takip şartı koyuyoruz. Daha sonra bakamayacak durumda olurlarsa kedileri geri istiyoruz. Sokağa ya da barınağa bırakılmalarını istemiyoruz. Bu şartları sağlayan, ömürlük yuva olabilecek kişilerle iletişime geçerek sahiplendirme yapacağız" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
