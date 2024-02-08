Felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üreten fabrika işçisi 700\'den fazla canlının yürümesini sağladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, "Yaşam Atölyesi" adını verdiği deposunda felçli veya ampute hayvanlar için yürüteç üreten fabrika işçisi, son 7 yılda 700'den fazla canlının yürümesini sağladı.
Evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Abdulmenaf Çelik, çeşitli nedenlerle felçli kalan veya uzuvları ampute edilen hayvanlar için 7 yıl önce atölyeye çevirdiği 20 metrekarelik deposunda yürüteç yapmaya devam ediyor.
Yurt içi ve dışındaki hayvanseverlerden aldığı desteklerle hazırladığı ürünleri sosyal medya aracılığıyla farklı illere ulaştıran Çelik, aralarında kedi, köpek, kuzu, koyun ve tavşanın da olduğu 700 hayvanı "ayağa kaldırmanın" gururunu yaşıyor.
Çelik, AA muhabirine, "Yaşam Atölyesi"nde canlılara umut olup, gelecek nesillere örnek teşkil etmeye çalıştığını söyledi.
Tasarladığı yürüteçlerin profesyonel ürünlere yakınlığını ve fonksiyonelliğini anlatan Çelik, ürettiği aletle bir hayvanın yürüyebildiğini görünce duygulandığını dile getirdi.
Çelik, 7 yıl önce başladığı çalışmalarını zamanla geliştirdiğini belirterek, "Eskiden sabit yürüteçken şu anda ayarlanabilir, 3 fonksiyonlu, genişleyebilen, yükselebilen ve uzayabilen yürüteçler yapmaya başladık. Bu da profesyonel yürüteçlerle eş değer." dedi.
"Sağlığına kavuşup yürütece ihtiyaç duymayanlar var"
Yaptığı 700'ü aşkın yürütecin fizik tedavi aracı olduğuna dikkati çeken Çelik, denemelerinde zaman zaman başarısızlıklar da yaşadığını aktardı.
Çelik, hayvan ve insan psikolojisinin ortak yönlerinin bulunduğunun farkına vardığını ifade ederek, "Yürümeyi unutmuş hayvanı yürütmek zordur. Zaman ve sabır ister. İnsanlarla aynı duygulara sahipler ve engel durumları da hemen hemen aynı. Yürüteçlerin fizik tedavi aracı olduğunu unutuyor hayvansever arkadaşlarımız. Yürüteci alınca hayvanların koşacağını düşünen insanlar var. Fizik tedavi aracı olduğunu, adaptasyon süreci gerekeceğini veya hemen alışabileceğini anlatıyoruz." diye konuştu.
Zamanla eski sağlığına kavuşup yürütece ihtiyaç duymayan hayvanların da bulunduğuna işaret eden Çelik, insanların yaşam alanı içerisindeki hayvanları koruması gerektiğini vurguladı.
Çelik, Avrupa'dan birçok destekçisinin bulunduğunu, Suriye, KKTC ve Azerbaycan'a da yürüteç yolladıklarını sözlerine ekledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.
Son Dakika › Güncel › Felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üreten fabrika işçisi 700'den fazla canlının yürümesini sağladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?