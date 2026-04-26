Fener Alayından Gala Gecesine... Manisa Mesir Macunu Festivali Coşkusu Sürüyor

(MANİSA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Halk Dansları Gala Gecesi ise 12 ülkeden gelen misafirlerin performanslarıyla festivale uluslararası bir renk kattı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan köklü gelenek, bir hafta süren etkinliklerle kentte büyük bir heyecan dalgası yarattı. Festivalin en görkemli anlarından fener alayı, Kafe Sera önünden başlayarak Manisa sokaklarını adeta bir karnaval alanına çevirdi.

?Yürüyüşe; Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, belediye meclis üyeleri, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehir merkezinde halkın yoğun sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

12 ülkeden kültür köprüsü?

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın devamında düzenlenen Halk Dansları Gala Gecesi, tam bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. 12 farklı ülkeden Manisa'ya gelen dans grupları, kendi kültürlerine özgü performanslarını sergiledi. Renkli kostümleri ve etkileyici koreografileriyle izleyenleri büyüleyen ekipler, festivalin evrensel kardeşlik mesajını sahnede bir kez daha perçinledi.

Gala gecesinde konuk ülke temsilcilerine plaket takdim eden Dutlulu, "Tam Mesir'in ruhuna uygun; tiyatrosu, doğa sporları, gastronomisi ve misafir ülkelerden gelen halk oyunlarıyla dopdolu bir festival yaşıyoruz. Manisa'yı bir kültür şölenine çeviren tüm misafirlerimize 'hoş geldiniz' diyor, onları en iyi şekilde ağırlayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

?Dutlulu, bugün öğle saatlerinde Sultan Camii külliyesinde gerçekleştirilecek tarihi saçım törenine de tüm halkı davet ederek, "486 yıldır ecdadımızdan miras kalan bu güzel geleneği, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesle paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" diye konuştu.