Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Patrik Bartholomeos, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan toplam 147 fotoğrafı inceledi.

Bartholomeos, ???????"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek Akını", "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Spor" kategorisinde ise Alexander Manzyuk'nun "Kızak Köpekleri" isimli fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafları AA muhabirine değerlendiren Bartholomeos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede insanların acılarına şahitlik ettiklerini belirterek, "Deprem büyük acılar yaşattı. Tüm Türkiye etkilendi. Binlerce insanımız mağdur oldu. Depremin ardından biz de Patrikhane olarak deprem bölgesine gidip yaraları sarmaya çalıştık, nakdi yardım yaptık." dedi.

Bartholomeos, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli kızın yer aldığı "Haykırış" adlı fotoğrafı seçtiğini dile getirerek, "Gazze'de özellikle çocuklar savaştan etkileniyor. Babası, insanlar feryat ediyor. Çok acı bir durum." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde yangından kurtarılan bir atın bulunduğu kareyi seçtiğini, yangınların çok can yaktığını belirten Bartholomeos, "Spor" kategorisinde yer alan "Kızak Köpekleri" fotoğrafındaki kişiyi Noel Baba'ya benzettiğini kaydetti.