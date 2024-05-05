Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi - Son Dakika
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Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi

Fener Rum Patrikhanesi\'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Ayine, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve konsolosları da katıldı. Ayinin sonunda Patrik Bartholomeos ziyaretçilere paskalya yumurtası hediye etti.

05.05.2024 15:27
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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi.

Sabah saatlerinde ayin için kiliseye gelen cemaat mensupları, girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi katıldı.

Yanlarında geleneksel paskalya çöreği ve boyalı yumurta getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yakıp dua etti, okunan ilahilerin bazı bölümlerinde eşlik etti.

Ayinin bitmesinin ardından Patrik Bartholomeos ziyaretçilere kırmızı paskalya yumurtası hediye etti.

Kilisedeki ayine Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra İstanbul'da bulunan bazı Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Gürcistanlılar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi - Son Dakika
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