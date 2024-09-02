Fenerbahçe-Alanyaspor Maçını İzleyen Savcı Otoparkta Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Alanyaspor Maçını İzleyen Savcı Otoparkta Saldırıya Uğradı

Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan bir sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Olay, otoparkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınadı ve adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

02.09.2024 18:56
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KADIKÖY'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparka giden Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında kornaya basan sürücüyü uyarınca saldırıya uğrayarak darbedildi. Savcının darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre; Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti. Otoparktan çıktığı sırada savcı İşçimen, arkadan gelen sürücü tarafından kornaya basılarak uyarıldı. O sırada aracından inen savcı ile sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, Savcı Necip Cem İşçimen'i darbederek saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKAN TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Adli kontrol ile serbest kalan şüpheli T.T.İ., toplanan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Şüpheli T.T.İ. bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşçimen'e yumruk atarak darp eden şüpheli E.G. de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Alanyaspor Maçını İzleyen Savcı Otoparkta Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Alanyaspor Maçını İzleyen Savcı Otoparkta Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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