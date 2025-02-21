Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 Berabere Kalarak Turu Geçti

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(ANKARA)- Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak turu atlayan taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turu play-off rövanş mücadelesinde Belçika temsilcisi Anderlecht'e konuk oludu. Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda saat 20.00'te başlayan karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetti.

Fenerbahçe 4. dakikada Yusuf En Nesyri'nin golü ile Anderlecht karşısında 1-0 öne geçti. Anderlecht 19. ve 55. dakikalarda Luis Vezquez'in golleriyle skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 63. dakikada Yusuf Akçiçek attı ve durumu 2-2'ye getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe desplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Fenerbahçe, bu skorla turu atlayan taraf oldu. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Olympiakos veya Rangers.