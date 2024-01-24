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Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında galibiyet hedefliyor

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü haftasında Virtus Bologna ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin hedefi, galibiyet alarak sıralamadaki yerini korumak. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Bologna kazanmıştı. Fenerbahçe'de önemli eksikler bulunurken, Virtus Bologna'da da bazı oyuncular forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Amine Noua'nın da bu maçta forma giymesi bekleniyor. Başantrenör Jasikevicius ve Sertaç Şanlı, mücadele için hazır olduklarını belirtti.

24.01.2024 - 10:46,
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SPOR Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında galibiyet hedefliyor

Jasikevicius: 40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor

Sertaç Şanlı: Zalgiris yenilgisini telafi etmek için bizim adımıza çok önemli bir maç

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 23'üncü hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 22 maçta aldığı 13 galibiyet 9 mağlubiyetle 5'inci sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından EuroLeague'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet alan sarı-lacivertlilerde hedef bu maçtan da galibiyet alarak sıralamadaki yerini korumak. İtalyan ekibi ise bu karşılaşma öncesi 15 galibiyet 7 mağlubiyetle averajla 3'üncü sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Bologna sahasında 87-79 kazanmayı başarmıştı.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Nate Sestina, Tarık Biberovic ve Metecan Birsen'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Deplasman ekibinde de eksikler göze çarpıyor. İtalyan ekibinde Ognjen Dobric ve Devontae Cacok, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. Bologna'da sakatlığından dolayı son maçları kaçıran Tornike Shengelia'nın da Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

AMINE NOUA'NIN İLK MAÇINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığını açıkladığı Fransız forvet Amine Noua takımla çalışmalara başladı. Son olarak Derthona Basket forması giyen Noua'nın koç Sarunas Jasikevicius'un süre vermesi halinde Virtus Bologna karşısında sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

JASIKEVICIUS: 40 DAKİKALIK BİR MÜCADELEYE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR

Virtus Bologna'nın EuroLeague'deki en fiziksel takımlardan biri olduğuna dikkat çeken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalı ve çok iyi oynamalıyız. Virtus'un bu sezon gösterdiği performans sürpriz değil. Bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan birisi. Çok iyi bir karaktere ve iyi bir koça sahipler. Ligdeki en fiziksel takımlardan birisi. Çok fazla fiziksel bir oyun beklentim var. Onlara karşı skor üretmek zor. 40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynamalıyız" dedi.

SERTAÇ ŞANLI: ZALGİRİS YENİLGİSİNİ TELAFİ ETMEK İÇİN BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ

Sıralama açısından kendileri adına önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Sertaç Şanlı, "Mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Söyleyebileceğim tek şey bu. O mücadeleyi, o sertliği sahaya yansıttığımız sürece neler yapabildiğimizi herkese gösterdik. İnşallah taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç. Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında galibiyet hedefliyor
Kaynak: DHA
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