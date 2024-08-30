Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

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(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 -0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u, konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21: 00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 43. ve 65. dakikalarda ve Edin Dzeko'nun 67. dakikada attığı golle sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında 3 puanın sahibi oldu.