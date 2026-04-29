Karagümrük Krizi ve Fenerbahçe Seçim Değerlendirmeleri

29.04.2026 08:21
SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Tedesco ve Devin Özek'in gönderilmesi, seçim kararı ve olası başkan adayları masaya yatırıldı.

Murat Özbostan, Tedesco ve Devin Özek'in Karagümrük maçı sonrası yollanmamasının bugünkü krize yol açtığını belirtti. Levent Tüzemener, 10 Ocak 2026 Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra Tedesco'ya övgüler yağdırıldığını ancak şimdi gönderildiğini hatırlattı. Gürcan Bilgiç, Sadettin Saran'ın başaramayan grupla devam etme hatası yaptığını ve hocayı yeni yönetime bırakmamanın mantıksız olduğunu söyledi. Bülent Timurleng, felaketin sorumlularının Saran ve Torunoğulları olduğunu, yönetici erozyonu yaşandığını ifade etti. Ahmet Çakar, santrforu olmayan Cherif ile yola devam etmenin intihar olduğunu, bu stratejik hatanın şampiyonluğa mal olduğunu belirtti.

Yazarlar, seçim sürecini de değerlendirdi. Murat Özbostan, Saran'ın konuşmasının veda gibi olduğunu söyledi. Levent Tüzemen, Saran'ın aday olmayacağını, Mehmet Ali Aydınlar'ın en güçlü aday olduğunu ancak tek adaylı seçim olmayacağını, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin de aday olacağını belirtti. Gürcan Bilgiç, üç güçlü aday olduğunu, seçimin 4 yıllık bir planla yapılması gerektiğini vurguladı. Bülent Timurleng, Aziz Yıldırım'ın kendisinin veya çevresinden bir aday çıkarabileceğini öngördü. Ahmet Çakar, Aydınlar'ın 2011'de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden alıkoyan federasyon başkanı olduğunu ve zararı karşılama sözünü tutmadığını hatırlatarak, Ali Koç'un tekrar aday olabileceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

