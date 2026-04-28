Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

28.04.2026 13:53
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, derbide alınan ağır mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrılmasına karar verdi. Kalan maçlarda takımı Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle yönetecek.

Fenerbahçe'de derbide yaşanan farklı mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında alınan ağır yara sonrası teknik heyet konusunda radikal kararlar alındı. Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrılmasını kararlaştırdı. Süper Lig'de kalan maçlarda takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle sahaya çıkacak.

Sezona Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi sonrası 29 Ağustos 2025'te ayrılık kararı almıştı. Ali Koç yönetimi ve Sportif Direktör Devin Özek, kısa sürede Domenico Tedesco ile anlaşarak İstanbul'a getirdi. Tedesco ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Ardından Alanyaspor'a uzatmalarda yenilen golle puan kaybı yaşandı. Seçimli genel kurulda Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak yeni başkan oldu. Seçim sonuçları açıklandığında Kasımpaşa deplasmanında beraberlik alan Fenerbahçe, 3 gün sonra Dinamo Zagreb'e yenildi. Yeni yönetim Tedesco ve oyunculara güvendiklerini açıkladı.

Tedesco, takımın fiziksel ve mental sorunlarını kısa sürede çözerek kendi sistemini işledi ve başarılı sonuçlar aldı. İlk 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik alan takım, Beşiktaş ve Rizespor deplasmanlarında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3 puan kazandı. Avrupa Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puana ulaştı. Dış sahada mücadeleci kimlik kazanan Fenerbahçe, 8 dış saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 24 gol attı. 31. hafta itibarıyla dış sahada 34 golle zirvede yer aldı.

Süper Kupa'da yarı finalde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı. Tedesco, 4 ay içinde Fenerbahçe'ye 11 yıl sonra Süper Kupa sevinci yaşattı. Ligde ilk mağlubiyetini 26. haftada Fatih Karagümrük'e karşı alan takım, 25 hafta yenilgisiz kalarak 20 yıllık rekoru geliştirdi. Bu yenilgi sonrası yönetim toplantı yaparak Tedesco ve Devin Özek ile yola devam kararı aldı ve ültimatom verdi.

Tedesco, 17 Mart'taki Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında takıma güvendiğini ve yaz hazırlık dönemi geçirmek istediğini belirtmişti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamladı. Son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a elendi. Tedesco yönetiminde büyük maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Tedesco döneminde 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik, 7 mağlubiyet alan takım, tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

