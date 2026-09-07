Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gazi taraftar Mersin Mut\'ta toprağa verildi

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde, tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sarı-lacivertli takımın taraftarı, gazi Gerçek Yaşar (48), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için 5 Eylül'de Chobani Stadyumu'nda yerini aldı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

AİLESİ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Gerçek Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürüldü. Merkez Laal Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine; Gerçek Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi ile kızı Zeren (10), yakınları, İlçe Kaymakamı Osman Çelikkol, Belediye Başkanı Murat Orhan, Mersin İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Volkan Akan ve Mehmet Aydın ile çok sayıda kişi katıldı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da törene çelenk gönderdi. Yaşar'ın eşi, oğlu ve kızı tabutuna sarılarak ağladı.

İlçe Müftüsü Hasan Akcan'ın kıldırdığı namazın ardından Gerçek Yaşar'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.