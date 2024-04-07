Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı tatil edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı tatil edildi

Fenerbahçe- Galatasaray arasında bugün Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maç tatil edildi. Maç hakkındaki son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

07.04.2024 22:18  Güncelleme: 22:20
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Fenerbahçe- Galatasaray arasında bugün Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maç tatil edildi. Maç hakkındaki son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa final maçında bu akşam 21.30'da Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya U-19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti.

Maçın tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son kararı TFF'nin ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.

Maçın tatil edilmesinin ardından şu anda Galatasaraylı futbolcular sahada çift kale maç yapmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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