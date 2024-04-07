Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı tatil edildi

Fenerbahçe- Galatasaray arasında bugün Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maç tatil edildi. Maç hakkındaki son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa final maçında bu akşam 21.30'da Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya U-19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti.
Maçın tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son kararı TFF'nin ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.
Maçın tatil edilmesinin ardından şu anda Galatasaraylı futbolcular sahada çift kale maç yapmaya devam ediyor.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahayı terk etmesiyle ilgili cesur bir paylaşım yaptı. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolun cesur insanlar için olduğunu belirterek Galatasaray'ı tebrik etti.
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