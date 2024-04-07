Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı tatil edildi

vivo V30e 5G: Yeni bütçe dostu model kutusuyla ortaya çıktı

vivo, orta seviyeye hitap eden V30 serisine V30e 5G isimli yeni bir bütçe dostu model eklemeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun kutusu ortaya çıktı ve tasarım öğeleri hakkında ipuçları verdi. V30e, ekrana gömülü selfie kamerası, kavisli ekran ve dairesel bir kamera modülü gibi özellikler sunacak. Ayrıca 8GB RAM, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 64 Megapiksel ana kamera gibi teknik özelliklere sahip olacak.