Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan final mücadelesini sarı-lacivertli ekip 68-55 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı boş hücumlarla başlarken, Fenerbahçe Opet 3. dakikayı Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 4-3 önde geçti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla dikkat çekerken, Williams'ın basketi sonrası sarı-kırmızılı ekip 12-8 üstünlük yakaladı. Mola dönüşünde Meesseman ile etkili olan Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte karşılıklı üç sayılık basketlerle tempo yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring 8 sayılık seriyle 14. dakikada 27-25 öne geçti. Boyalı alanda Rupert ile etkili olan Fenerbahçe Opet, ilk yarıyı 37-32 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe Allemand'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Opet, skor üstünlüğünü korudu. 25. dakikaya 47-41 önde giren sarı-lacivertli ekip, Williams ve Smalls ile farkı eritmeye çalışan Galatasaray karşısında son periyoda 51-45 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Opet, 35. dakikada Allemand'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 61-49. Kalan bölümde rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, parkeden 68-55 galip ayrılarak 2025-2026 sezonunun Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, kulüp tarihindeki 3. Kadınlar Euroleague şampiyonluğunu elde etti.