Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu!

19.04.2026 23:33
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray'ı 68-55 ile mağlup etti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla tarihinde 3. kez Avrupa Ligi kupasını kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan final mücadelesini sarı-lacivertli ekip 68-55 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı boş hücumlarla başlarken, Fenerbahçe Opet 3. dakikayı Allemand'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 4-3 önde geçti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, pota altında etkili savunmasıyla dikkat çekerken, Williams'ın basketi sonrası sarı-kırmızılı ekip 12-8 üstünlük yakaladı. Mola dönüşünde Meesseman ile etkili olan Fenerbahçe Opet, ilk periyodu 17-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte karşılıklı üç sayılık basketlerle tempo yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring 8 sayılık seriyle 14. dakikada 27-25 öne geçti. Boyalı alanda Rupert ile etkili olan Fenerbahçe Opet, ilk yarıyı 37-32 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe Allemand'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Opet, skor üstünlüğünü korudu. 25. dakikaya 47-41 önde giren sarı-lacivertli ekip, Williams ve Smalls ile farkı eritmeye çalışan Galatasaray karşısında son periyoda 51-45 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Opet, 35. dakikada Allemand'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 61-49. Kalan bölümde rahat oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, parkeden 68-55 galip ayrılarak 2025-2026 sezonunun Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, kulüp tarihindeki 3. Kadınlar Euroleague şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika

Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
