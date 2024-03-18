Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Sonrası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı Aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Sonrası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı Aldı

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Sonrası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı Aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Trabzonspor maçında çıkan olaylar sonrası toplanarak 2 Nisan'da, 'Süper Lig'den çekilme dahil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği' Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

18.03.2024 21:32  Güncelleme: 21:50
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Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Trabzonspor maçında çıkan olaylar sonrası toplanarak 2 Nisan'da, "Süper Lig'den çekilme dahil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği"  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, pazar günü oynanan Trabzonspor maçında çıkan olaylar sonrasında toplandı. Toplantının ardından resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Spor Kulübü, 2 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Olağanüstü Genel Kurulu toplanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem?:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Sonrası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı Aldı - Son Dakika

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