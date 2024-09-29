Talimat yurt dışından gelmiş! Serhat Akın\'ı para için vurmuşlar

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İstanbul Beykoz'dda katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın olayıyla ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

250 BİN LİRA İÇİN VURMUŞLAR

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, ayağından yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edilmişti. Saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi.

TALİMAT GÜRCİSTAN'DAN VERİLMİŞ

Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.