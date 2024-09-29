Talimat yurt dışından gelmiş! Serhat Akın'ı para için vurmuşlar - Son Dakika
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Talimat yurt dışından gelmiş! Serhat Akın'ı para için vurmuşlar

Talimat yurt dışından gelmiş! Serhat Akın\'ı para için vurmuşlar

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat'ın, 250 bin lira için vurulduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği de belirlendi. H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

29.09.2024 21:09  Güncelleme: 22:56
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İstanbul Beykoz'dda katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın olayıyla ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

250 BİN LİRA İÇİN VURMUŞLAR

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, ayağından yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edilmişti. Saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi.

Fenerbahçeli Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 250 Bin Lira Karşılığında Gerçekleşti

TALİMAT GÜRCİSTAN'DAN VERİLMİŞ

Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Talimat yurt dışından gelmiş! Serhat Akın'ı para için vurmuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ramazan Ertaş:
    H.ş kim kardeşim detaylı söylesenize ne bu gizem 21 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferat bilir bu iş nın kim olduğunu. haydi ferat çöz olayı..spordan herşeye kadar biliyosun bunu da bil... 8 3 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Ali Koç ;) 4 4 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    maşa değil tutan lazım 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Heşe den sizdemi korkuyorsunuz son dakika habercileri.. adını açık yazmaktan korkmuşsunuz da? 4 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ne çabuk bulundu canınız isteyince adalet gayet hızlı çalışıyor. 2 1 Yanıtla
    Serkan Ogur:
    isminin hakkini vermissin 1 0
  • Ömer Faruk Kurt:
    iyide kim neden vurdurmus serhat efendinin haberi vardir 3 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    İyi para imiş 250 tl etmeyecek biri için 1 1 Yanıtla
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