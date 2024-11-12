Fenomen Muhtar'dan Çocuk Cinayetlerine Şiir

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Fenomen muhtar, öldürülen çocuklar için şiir kaleme aldı

Muhtar Adayı Aydın Battal:

"Her çocuğun ölmesinde insanlar, geleceğini öldürüyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal; son dönemlerde işlenen çocuk cinayetleri üzerine şiir kaleme aldı.

Memleketin her köşesinde çocuk ölümleri haberleri duyduklarını söyleyen Aydın Battal; "Bir suç ve günahınız var ise kendi pisliğinizi el kadar çocuğun kanıyla mı temizleyeceksiniz? Her çocuk ölümünden sonra insanlar, geleceklerini öldürüyorlar. Diyarbakır'daki Narin'in ölümünden etkilenerek çocukların ölümleri üzerine şiir kaleme aldım" dedi. Battal'ın yazdığı şiir ise şöyle;

"Hani gelecekti çocuklarımız, Narin'in günahı neydi? Böyle yazmaz yaradan yazımızı, öldürülen çocukların günahı neydi? Bu nasıl merhamet bu nasıl vicdan, hep bozuk geliyor yeni yıldan. Zalim katillere isyanım ondan, çocukların günahı neydi? Bu sabiler darbeye mi kalkıştı, Emmi, dayı birbirine karıştı, melek iken Azrail'e tanıştı, kanatsız meleklerin günahı neydi? Bir suç varsa ahlakına bak Allah'ım gücün yeter, helak et. Karakterin nefsin insanlığına bak, çocukların günahı neydi? Yaşamasın bu katiller ordusu, 2 yaşındaki Derya'nın suçu neydi? Kurtulmasınlar 'ben pişmanım' deyip, bıçak artık kemikte. Yaşamasın artık delikte Narin'in günahı neydi?"

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra yazdığı şiirle fenomen olurken televizyon dizilerinde de rol almıştı.