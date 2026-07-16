Feraye Özgan'dan İstanbul'da İki Madalya - Son Dakika
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Feraye Özgan'dan İstanbul'da İki Madalya

16.07.2026 16:47
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Milli badmintoncu Feraye Özgan, Uluslararası İstanbul Youth Open 2026'da altın ve bronz madalya kazandı.

Tekirdağlı milli badmintoncu Feraye Özgan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Youth Open 2026 Turnuvası'nda U-13 kategorisinde altın ve bronz madalya elde etti.

Geçen hafta gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Özgan, tek kadınlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanırken, çift kadınlar kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcu, 2026 yılı içerisinde katıldığı uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Feraye Özgan, Mayıs'ta Hırvatistan'ın Opatija kentinde düzenlenen Adria Youth International 2026 Turnuvası'nda çift kızlarda birincilik, tek kızlarda ise üçüncülük elde etti.

Milli sporcu, Haziran'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Serbian Youth International 2026 Turnuvası'nda da tek kızlar kategorisinde üçüncü oldu.

Milli badmintoncu Feraye Özgan, AA muhabirine, son katıldığı organizasyonda altın ve bronz madalyayla uluslararası başarılarına yenilerini eklediğini söyledi.

Özgan, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gurur verici olduğunu ifade ederek, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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