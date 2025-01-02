Ferdi Tayfur'a Veda: Sevenleri Hastane Önünde Duygusal Anlar Yaşadı

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Ferdi Tayfur'un sevenleri dua edip gözyaşlarına boğuldu

- Hastane önünde sevgilerini "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" diyerek gösterdiler

ANTALYA - Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevenleri, hastane önünde hem dua etti hem gözyaşı döktü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri ise hastane önüne adeta akın etti, Ferdi Tayfur'un ruhuna Fatiha okudu. Bazı sevenleri de Tayfur'un şarkılarını açıp uzun süre gözyaşı döktü. Ayşegül Can isimli vatandaş, "Çok üzgünüz çocukluğumuzu kaybettik. Tüylerim diken diken oldu. Ferdi Tayfur'u kaybetmek çocukluğumuzu öldürdü. Bütün anılarımız gitti. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Yüzyılın sanatçısını kaybettik" diyerek duygularını dile getirdi. Hastane önünde toplanan kalabalık ise sevgilerini, "Seninle gurur duyuyoruz Ferdi Baba" sloganlarıyla gösterdiler.