Ferdi Tayfur\'un Ölümünün 40. Gününde Mevlit Okutuldu

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ARABESK müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde memleketi Adana'da mevlit okutuldu.

Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde Türk Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okuttu. Mevlit sonrası MESAM adına konuşan sanatçı Özkan Can Polat, "MESAM olarak 40'ıncı gün mevlidini yaptık. Yoğun katılım oldu. Gelen katılan, ruhuna dualar gönderen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. Daha sonra camiye gelenlere tatlı dağıtıldı.