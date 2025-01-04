Ferdi Tayfur'un Töreninde Gerginlik - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Töreninde Gerginlik

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Ferdi Tayfur'un cenazesindeki gerginlik, kızı ve eski eşi arasında yaşanan tartışmalarla arttı.

04.01.2025 16:14
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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde düzenlenen tören öncesinde gerginlik yaşandı. Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesi yükseldi. Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menejeri Şirin Gözalıcı da "O gelmeyecekti buraya" diye Tuğçe Tayfur'a tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayan Ferdi Tayfur hastalık döneminde Marmaris'e yerleşmiş, hastalığının ilerlediği günlerde de Antalya'da bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Bu süreçte kızı Tuğçe Tayfur ile küs olduğu ve bazı anlaşmazlıklar yaşadığı basına yansımıştı. Bu anlaşmazlık bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde düzenlenen tören öncesine de yansıdı. Ferdi Tayfur'un uzun yıllar birlikte yaşadığı sinema oyuncusu Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur'un tubutun başına gittiği anlarda yuhalama sesi yükseldi. Ünlü sanatçının yeğini ve menejeri olan Şirin Gözalıcı'nın da Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya" bağırdı. O anlarda çevredekiler "burada yapmayın" diyerek gerginliğin büyümesini engellemeye çalıştı.

Kaynak: ANKA

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