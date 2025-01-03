Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'yı Sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'yı Sarstı

Ferdi Tayfur\'un Vefatı Adana\'yı Sarstı

Antalya'da vefat eden Ferdi Tayfur, Adana'da müzesi ve hatıralarıyla anılıyor, sevenleri hüzünlü.

03.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un baba ocağı Adana'da hüzün var.

Tayfur'un vefatı dolayısıyla sevenleri, Adana'daki sanatçılarla ilgili fotoğraflarla, film afişleri ve setlerde kullanılan materyalin yer aldığı Sinema Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Sanatçının sevenleri, müzede yer alan Ferdi Tayfur'un fotoğrafı ve film afişiyle teselli buluyor.

Ferdi Tayfur'un şarkılarının da çalındığı müzeyi ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Çok sevilen bir insandı"

Müzeyi ziyaret edenlerden Adnan Okande, AA muhabirine, geçmişte aynı mahallede oturduğu Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Hürriyet Mahallesi'nde taksi kullanırken sık sık Tayfur'u gördüğünü anlatan Okande, "Ailesini çok yakından tanırdım. Çok sevilen bir insandı. Mekanı cennet olsun. Müze sayesinde kimse unutmaz, gelir, gezer, görür." dedi.

Fethiye'den Adana'ya gezmeye gelen Burak Aydın da Ferdi Tayfur'un vefat haberini sanatçının memleketinde aldığını ve müzeye geldiğini belirterek, "Ben buradayken vefat haberini almak manidar oldu. Üzücü ama burada onun adına böyle bir müze bulunması çok güzel." diye konuştu.

"İçimizi Yaktın Ferdi Baba" billboardı

Kozan ilçesinde de Ferdi Tayfur hayranı Mehmet Akif Armağan, üzüntüsünü, kamyonetine ve bazı billboardlara "İçimizi Yaktın Ferdi Baba" yazılı afişler asarak dile getirdi.

Tayfur'un ölümünün acısını derinden hissettiğini belirten Armağan, "Şarkıda da diyor 'İçim yanar' diye ama Ferdi Baba bir Adanalı olarak gerçekten içimizi çok yaktı. Artık hatıralarını yaşatacağız. Gençlerimize güzel bir şekilde Ferdi Tayfur'u tanıtacağız. Bu araç 40 gün ilçede, sokaklarda, caddelerde Ferdi Tayfur'un şarkılarını çalarak gezecek. Ferdi Tayfur'u görmeyen, bilmeyen tanımayan Z kuşağından kimse kalmayacak." diye konuştu.

Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi inşası sürüyor

Sarıçam ilçesinde de Adanalı sanatçı adına 22 dönüm alanda geçen yıl kasım ayında inşaatına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde de çalışmalar sürüyor.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, müziğin müstesna sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını söyledi.

Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Uludağ, şunları kaydetti:

"Ferdi Tayfur'un Adana'da başlayan ve müziği ile zirveye çıkan yaşam hikayesi, dünyaya örnek oldu. Hatıraları yeter. Ferdi Tayfur'un hatıralarını Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde yapmakta olduğumuz şubat ayında da açmayı planladığımız Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde yaşatacağız."

Yapının Tayfur'un yaşam hikayesinin tümü incelenerek ve ona göre planlanarak oluşturulduğuna dikkati çeken Uludağ, Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi'nde sanatçının şarkılarının isimlerinin verileceği yazlık sinema, müzik, sanat atölyesi, kütüphane, çocuk parkı ve 1000 kişilik amfinin yer alacağını kaydetti.

Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle kentteki bazı okullarda teneffüs zillerinde sanatçının şarkıları çalındı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, Antalya, 3-sayfa, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Müzik, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'yı Sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:37:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un Vefatı Adana'yı Sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.