Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ne Gençlerden Tam Not - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ne Gençlerden Tam Not

25.04.2026 13:00  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Mutlu, “Gençlere daha çok ulaşmak istiyoruz. Gençler için ne yapabilirsek, her türlü çalışmada varız. Her semtte gençlerin ders de çalışabileceği, kitap okuyabileceği mekanlar oluşturuyoruz. Bu alanların da aktif, yaşayan yerler olmasını istiyoruz” dedi.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Mutlu, "Gençlere daha çok ulaşmak istiyoruz. Gençler için ne yapabilirsek, her türlü çalışmada varız. Her semtte gençlerin ders de çalışabileceği, kitap okuyabileceği mekanlar oluşturuyoruz. Bu alanların da aktif, yaşayan yerler olmasını istiyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in katılımıyla gerçekleşen Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle buluştu. Atölye çalışması için merkezde bulunan gençlere sürpriz yapan Başkan Mutlu, onlarla sohbet ederek gençlerin taleplerini yüz yüze dinledi, gençlik merkeziyle ilgili fikirlerini aldı. Tüm katları ve odaları tek tek gezen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmalarını tamamlayan gençlerle merkezin kafesinde bir sohbet etti.

Başkan Mutlu: Gençlere daha çok ulaşmak istiyoruz

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, gençlere yönelik çalışmaları çok önemsediklerini dile getirdiği buluşmada, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Belediyenin oluşturduğu mekanların kamuya ait olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Bu alanların da aktif, yaşayan yerler olmasını istiyoruz. Sürekli kurslar açıyoruz, çok sayıda spor faaliyetimiz var. Bu bir kamusal alansa 7/24 yaşasın ve herkes yararlansın. Gençlere daha çok ulaşmak istiyoruz. Gençler için ne yapabilirsek, her türlü çalışmada varız. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkan Saylan Kültür Merkezi'miz var. Orada modern bir kütüphane oluşturuyoruz. Zeytinlik Semt Merkezi'nde de benzer bir çalışmamız var. Her semtte gençlerin ders de çalışabileceği, kitap okuyabileceği mekanlar oluşturuyoruz. Gençlik dernekleriyle birlikte çalışıyoruz ve AB projelerine başvuruyoruz. Mezun olduğunuzda da sizi yalnız bırakmıyoruz, İş'te Konak'la yine yanınızdayız."

"Sizi görünce mutlu oldum"

Gülümseten diyalogların yaşandığı toplantıda bir gencin, "Belediye başkanının erkek olduğunu düşünmüştüm, sizi görünce hem şaşırdım hem mutlu oldum" demesi üzerine Başkan Mutlu, "İzmir'de sekiz kadın belediye başkanı var. Bunlardan bir de benim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerçekten bir devrim yaptı. Hem çok genç arkadaşlarımızı hem de kadınları belediye başkanı adayı göstererek siyasette bildiğimiz o klasik başkanlık dönemini sona erdirdi. Bu çok kıymetli" dedi.

Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ne gençlerden tam not

Sürpriz ziyaret karşısında oldukça heyecanlanan gençler, Başkan Mutlu'yla sohbet ederek merkez hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Merkezin, özellikle üniversite öğrencilerinin çalışacak alan bulma konusunda büyük bir ihtiyacını karşıladığını dile getiren gençler, "Böyle bir alana gelebilmemiz bizim için çok faydalı. Sunumlar yapacağız, atölye çalışmaları yapacağız, en az 20 kişi olacağız; böyle çalışmaları kafelerde yapabilmek mümkün değil. Sınıflarda da atölye çalışması değil ders gibi oluyor. Burada çok rahat ettik. Burası bizim çalışmalarımız için çok müsait bir alan. Böyle yerler bizim için çok iyi. Biz vizelere, finallere çalışırken kafelere gitmek zorunda kalıyoruz. Öğrenciyiz, her zaman cebimizde kafede oturacak paramız da olmuyor" ifadelerini kullandı.

Bu merkezde her şey gençler için

Gençlerin dinamik dünyasına uygun tasarlanan merkezde kullanıcıların ayakta gerçek hayat simülasyonlarını geniş bir alanda deneyimleyebileceği, eğlenceli ve etkileşimli bir VR deneyim alanı; gaming bilgisayarları, PlayStation ve VR ekipmanları ile Oyun Odası; Simülasyon İstasyonu, rekabetçi oyunların oynanabildiği, e-spor takımlarının bootcamp yapabildiği ve müsabakaların izlenebildiği E-Spor alanı bulunuyor. Yayın Odaları, Influencer Odası, Ses Kayıt Odası, Prodüksiyon Odası ve Podcast Odası ise dijital platformlarda içerik üreten gençler için geniş imkan sunuyor. Ayrıca gençlerin kendi ekipmanlarını kullanıp ortak çalışmalar gerçekleştirebilecekleri ayrı bir Atölye Alanı da mevcut. Toplantıların, ekip çalışmalarının yapılabilmesi için düzenlenen toplantı odalarının yanı sıra merkezde sosyal alan ve kafeterya alanları da modern bir şekilde dizayn edildi. Çınarlı Mahallesi 1592 Sokak üzerinde bulunan Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi, pazar günleri hariç her gün 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ferdi Zeyrek, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ne Gençlerden Tam Not - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 16:00:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ne Gençlerden Tam Not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.