Ferdi Zeyrek için taziye kabulü

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bahçesindeki havuzun tamiri sırasında elektrik akımına kapılıp; Hafsa Sultan Hastanesi'nde kaldırılan ve dün saat 17.05'te yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye kabulüne başlandı.

Taziye kabulleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda yapılıyor. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile birlikte; Manisalıların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti. Her siyasi partiden milletvekili ve üst düzey yöneticilerinin de katıldığı taziyede oldukça bitkin olan ve ayakta duramadığı için sandalyede oturarak taziyeleri kabul eden Nurcan Zeyrek'e en büyük destek de Didem Özel'den geldi. Taziye kabulünün Fatih Sergi Salonu'nda 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Haber : Ersan ERDOĞAN - Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MANİSA,