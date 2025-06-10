Ferdi Zeyrek\'in Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Büyük acı, büyük üzüntü. Sadece Manisa'nın değil, Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş bir başkandı" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde, ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlattı. Çömez, şunları söyledi:

"Büyük acı, büyük üzüntü. Sadece Manisa'nın değil, Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş bir başkandı. Bunu her alanda görüyoruz. Bugün, yüzbinler belki de meydanlardaydı ve kendisine son uğurlamayı, vedayı yapmak için buradaydı. Mekanı cennet olsun. Türk milletinin kalbinde yaşayacak. Allah Manisalılara, ailesine, sevenlerine, CHP'ye ve bütün Türkiye'ye sabırlar versin diyorum. Başımız sağ olsun."