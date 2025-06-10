Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, üzüntülerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Manisa bir değerini kaybetti. Yapacak işleri vardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah mekanını gül bahçeleri yapsın" dedi. Bir başka vatandaş ise "Burada her partiden insan var. Herkesin sevgisini kazanmak zor. Bir daha Ferdi Başkan gibi birisi gelmez. Bir dua edeceğiz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Allah ailesine sabırlar versin. Ondan kimse belediye başkanlığını alamazdı, öyle sevgi kazandı. Hiç kibri yoktu, halk adamıydı" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Vatandaşlar, başkanlarını son yolculuğuna uğurlamak için meydanda toplandı. Vatandaşlar, duygularını şu sözlerle anlattı:

"-Allah taksiratını affetsin. Çok iyi adamdı. Bu kadar insan sevmese gelmezler buraya. Küçükle küçük, büyükle büyüktü.

-Söyleyecek bir şeyimiz yok maalesef. Çok üzgünüz. Bir yıl içinde bu kadar sevdirdi kendisini. Gerçekten çok üzgünüz.

-Ferdi Zeyrek kendisini çok sevdirdi. Çok üzgünüz.

-Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Büyük, çalışkan, dürüst bir belediye başkanımızı kaybettik.

-Çok üzgünüm. Babam yaşarken babasızlığı yaşattı bize. Hepimizin başı sağolsun. Allah hepimize sabır versin.

"Bir daha böyle bir adam gelmeyecek"

- Almanya'dan geliyoruz. Duyar duymaz mahvolduk. Daha yeni olmuştu geleli ama çok işler yaptı. Büyün yolsuzlukları bertaraf etti. Burada başka bir iş var. İki gün önce gelip bakılan elektrik tesisatında iki gün sonra nasıl böyle bir şey oluyor. İnşallah yapanlar cezasını çeker. Gencecik insandı. Allah ailesine sabır versin. Acımız çok büyük.

-Çok üzgünüz. Çok iyi bir insandı yeri dolmayacak.

-Manisa bir değerini kaybetti. Yapacak işleri vardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah mekanını gül bahçeleri yapsın.

-Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Kimseyi kırmadı, herkesi eşit tuttu. Bir buçuk senede hiç insan ayırmadı.

-Ferdi Başkan'ı bir yıldır tanıdık. Çocukla çocuk, büyükle büyük olması, genç olması, mütevazı olmasıyla herkesin gönlünü kazandı. Burada her partiden insan var. Herkesin sevgisini kazanmak zor. Bir daha Ferdi Başkan gibi birisi gelmez. Bir dua edeceğiz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Allah ailesine sabırlar versin. Bayramın ilk gününden beri şok yaşadık. Ölüm haberi gelince çok yakın bir akrabamı kaybetmiş gibi hissettim. Sevilmek böyle bir şey. Ondan kimse belediye başkanlığını alamazdı öyle sevgi kazandı. Hiç kibiri yoktu, halk adamıydı.

-Çok büyük bir acımız var. Atatürk bir, Ferdi Zeyrek iki. Bir daha böyle bir adam gelmeyecek. Bunun altında bir şey olduğuna eminiz. Ailesine sabırlar diliyoruz.