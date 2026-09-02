Feribot faciasında can yeleğini kızına giydiren anne Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika
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Feribot faciasında can yeleğini kızına giydiren anne Mersin'de toprağa verildi

Feribot faciasında can yeleğini kızına giydiren anne Mersin\'de toprağa verildi
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Girne-Taşucu seferi yapan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gülcan Gürel, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Facia sırasında can yeleğini kızına giydirerek onun kurtulmasını sağlayan Gürel'in cenaze törenine Vali ve milletvekili de katıldı.

(MERSİN) - Girne- Taşucu seferini yapan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.

Gülcan Gürel'in cenazesi, görev yaptığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıktaki törene Gürel'in yakınlarının yanı sıra, Mersin Valisi Atilla Toros ve CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da katıldı.

Gülcan Gürel'in facia sırasında üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği, böylece kızının kurtulmasını sağladığı, vefat etmeden hemen önce kardeşine mesaj atarak "Bundan sonra kızım sana emanet" dediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Feribot faciasında can yeleğini kızına giydiren anne Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika

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