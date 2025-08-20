Ferizli\'de Siyasi Buluşmalar ve Eğitimler

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Ferizli ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan İnci, burada TBMM'de yapılan çalışmalar hakkında konuştu.

İnci, daha sonra beraberindekilerle Esentepe ve Akçukur mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti.

İnci, TBMM'nin tatile girdiği günden itibaren tüm milletvekillerinin bulundukları illerde ziyaretler gerçekleştirdiğini ve mahalle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İYİ Partili Akburak'tan Ferizli'ye ziyaret

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Ferizli'de bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Akburak, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve beraberindekilerle Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akburak, ardından ilçe esnafını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Akgöl'de yapılan tesisi de gezen Akburak, göl ve tesisin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Muhtarlara telsiz eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen Avrupa Birliği finansmanlı "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesi kapsamında 81 muhtara amatör telsizcilik eğitimi verildi.

Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğinde gerçekleştirilen programda, afetlerde hızlı ve kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla amatör telsizcilik eğitimi verilen muhtarlar, amatör telsizcilik sınavına katılacak.

Sınavı geçmeye hak kazanan muhtarlara yetki belgesi verilecek.

Rumeli ve Balkan buluşması düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesi'nde Rumeli Balkan Gecesi gerçekleştirildi.

Halk oyunları gösterileri ve yöresel yemeklerin sunulduğu programa katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediyesi ve katılımcılara teşekkür etti.

Jandarma 7 ayda yaklaşık 2,5 milyon kişiyi sorguladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığının 2025'in ilk 7 ayına ilişkin faaliyet raporu paylaşıldı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 48 bin 544 devriye faaliyetinde 2 milyon 459 bin 278 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Sorgulananlar arasında "dolandırıcılık", "öldürme", "uyuşturucu", "hırsızlık" ve "terör" olmak üzere diğer suçlardan 7 bin 562 kişi yakalandı. Yakalananlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1156'sı cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda 141 ruhsatsız tabanca, 3 makinalı tabanca, 90 kurusıkı tabanca ve 90 av tüfeği ele geçirildi.