Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi - Son Dakika
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Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu TOGG'a binerek sosyal medya fenomeni bir şahsın kullandığı Ferrari ile yarıştı. Daha sonra Ferrari'ye geçen Kartoğlu "Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun" ifadesini kullandı. Görüntüleri X hesabından paylaşan AK Partili başkan "Sokakta lamba yanmıyor, Ferrari'nin farları güçlüdür" gibi yorumlar gelmesi üzerine videoyu sildi.

07.11.2024 07:05
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yerli ve milli otomobil TOGG'a binerek bir sosyal medya fenomeninin kullandığı Ferrari ile yarıştı.

"ADAMI FENA GAZA GETİRİYOR"

Görüntülerde Kartoğlu, TOGG'u göstererek "Benim araba da fena değildir ha, istiyorsan bir kapışalım" dedi. Ardından ikili trafiğe kapalı alanda yarıştı. Daha sonra Ferrari'ye geçen Kartoğlu, "Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun" ifadesini kullandı.

"AYDINLATMA LAMBALARI AYLARDIR YANMIYOR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından pek çok kişi ülke gündeminde yaşananlara değinerek eleştirdi. Bir kullanıcı, "Sayın Başkan, metro istasyonu civarında Mimar Kemalettin Bulvarının aydınlatma lambaları aylardır yanmıyor, Ferrari'nin farları güçlüdür, akşamları arada bir geçerseniz makbul olur" dedi.Tepkilerin ardından Kartoğlu, paylaşımları tüm hesaplarından kaldırdı.

Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Yasin Kartoğlu, Sosyal Medya, Başakşehir, Ferrari, Güncel, Medya, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adnan Üstün:
    saltanat sürün bakalım millet in parasıyla . suç bizde 6 1 Yanıtla
  • Ayhan null:
    bunları görevden alinmali 4 1 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Geri zeka yoksunu 3 1 Yanıtla
  • Ağanın OĞLU:
    Gayet normal bir durum. Yüksek takipli bir Anadolu insanının görüntüde bulunması birilerini rahatsız etmiş. Vanda Nara olsa sesiniz çıkmaz alkışlardınız, ikiyuzlusun basin 1 1 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    trafikte kapalı alanda yapılan birşey kimseyi riske atmamışlar şehir içinde makas atan adamlar ile karıştırmamak gerekli 0 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    beyni gelişmemiş 0 0 Yanıtla
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