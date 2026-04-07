Fethi Naci'nin Ölümünden Sonra İlk Romanını Okuması

Fethi Naci, Türk edebiyatının önde gelen roman eleştirmenlerindendi ve yazarın ilk romanı 'Babıali’de Cinayet: Gazeteciyi Kim Öldürdü?' 2017'de, onun ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra yayınlandı. Yazar, bu durumu açıklarken, bir romanı okumanın geleneksel yollarla sınırlı olmadığını, kimi kitapların yazarının gözünden okunabileceğini savunuyor.

Yazar ile Fethi Naci arasındaki dostluk 1975'te Politika Gazetesi'ne dayanıyordu. Fethi Naci, gazetenin sanat-kültür sayfasında yazıyor ve toplumsal gerçekçiliği savunuyordu. Sonraki yıllarda Bozcaada ve İstanbul'daki buluşmalarda, yazar roman yazma planını Fethi Naci'ye açtı, ancak o, roman yazmanın zorluklarına dikkat çekerek şüpheci yaklaştı. Yazar, romanı yazmaya başladı ama tıkandı ve proje yarım kaldı, Fethi Naci'nin ölümüyle hayali gerçekleşemedi.

Aradan yıllar geçtikten sonra, yazar roman müsveddesini buldu ve onu başkasının eseri gibi okuyarak tamamladı. Roman, Babıali'de gerçekleri çarpıtan anti-kahramanları konu alıyordu. Yazarken, Fethi Naci'nin omuzunda durduğunu hissediyor ve onunla edebi tartışmalar yapıyordu; Fethi Naci toplumcu gerçekçiliği savunurken, yazar insani gerçekçilikten yanaydı. Bu süreçte, Fethi Naci'nin ölümüne rağmen, romanın ilk okuru olduğunu vurguluyor.