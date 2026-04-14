Fethiye\'de 11. "Hadi Yazalım Gari" Projesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Hadi Yazalım Gari" isimli proje kapsamında 120 ilkokul öğrencisi yazdıkları kitapları okurlarıyla buluşturdu.

Yunus Nadi İlkokulu'nda yürütülen projede, öğrenciler, öğretmenleri ile yazarlar Şahsene Camız ve İclal Nur'un desteğiyle hazırladıkları eserlerini, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen programda imzaladı.

Okul Müdürü İsmail Cazağ, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Çocuk" teması doğrultusunda öğrencilerin düşünen, üreten, hayal eden ve düşündüğünü özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin kendi iradeleri, özgür fikirleriyle hazırladıkları kitapları misafirlerin beğenisine sunduklarını anlatan Cazağ, "Öğrencilerimiz dijital dünyadan uzaklaşarak yaşadıkları anıları ya da gezdikleri bir çevreyle ilgili aktarımlara kitaplarında yer verdiler. Bu anlamda çok güzel bir proje. Emeği geçen öğretmen arkadaşlara, öğrencilere destek olan ailelerine ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Kara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.