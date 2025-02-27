Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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