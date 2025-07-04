Fethiye\'de 6 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Turunç Pınarı Koyu önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.
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