Fethiye'de 8 Mart, Zengin Bir Programla Kutlanacak

(MUĞLA) - Fethiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, zengin bir programla kutlanacak. Fethiye Belediyesi'nin koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 5-9 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler; seminerlerden sergilere, konserlerden tiyatro gösterilerine, yürüyüşten farkındalık sempozyumlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek.

Fethiye'de 8 Mart programı, yarın Belediye Meclis Salonu'nda "Dijital Şiddet" konulu seminerle başlayacak. Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda FEFSAD tarafından hazırlanan "Kadın ve Sanat" temalı fotoğraf sergisi ile 6 Mart'ta devam edecek.

ERASTA'da üç günlük etkinlik

Erasta Fethiye AVM ev sahipliğinde 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde kadın emeği ve sanatı ön plana çıkacak. Kadın ressamların eserlerinden oluşan resim sergisi, el sanatları stantları, Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve Kardelen Sanat Derneği Korosu dinletisi izleyicilerle buluşacak.

Likya Kadın Kooperatifi; 7 Mart'ta el sanatları stantları ve "Dastar Defilesi" ile programda yer alırken; 8 Mart'ta el sanatları stantlarının yanı sıra SAYAP Line Dans Gösterisi ve MOTTO Ritm Kulübü konseri gerçekleştirilecek.

Beşkaza Meydanı'nda anma ve farkındalık programı

Etkinliklerin merkezi noktalarından biri de Beşkaza Meydanı olacak. Meydanda, 6-8 Mart 2026 tarihlerinde FETAV'ın ve çeşitli kuruluşların stantları kurulacak.

8 Mart Pazar günü saat 11.00'de çelenk töreni düzenlenecek ardından çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşmalar gerçekleştirecek. Günün devamında CHP Kadın Kolları ve Delbekçiler tarafından "Sarıca'da Buğday Kadın Oyunu" sahnelenecek.

Aynı gün 12.30-13.30 saatleri arasında Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasin Ceylan'ın katılımıyla rahim ağzı ve meme kanseri konusunda farkındalık sempozyumu gerçekleştirilecek.

Konserler, yürüyüş ve tiyatro

Ayrıca 8 Mart günü 14.00-21.00 saatleri arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Milonga (Arjantin Tango) etkinliği gerçekleştirilecek.

FETAV Ritm Atölyesi konseri ile devam edecek program kapsamında saat 18.00'de Özer Olgun Kültür Merkezi açık alanda Kadın Müzik Öğretmenleri Topluluğu konser verecek. Çello, keman, gitar ve yan flüt dinletisinin ardından saat 19.30'da gece yürüyüşü düzenlenecek.

8 Mart günü etkinliklerinin finali ise saat 21.00'de Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda sahnelenecek "Adım Kadın" adlı tiyatro oyunu ile yapılacak.

Etkinlikler, 9 Mart'ta da devam edecek

Kaymakamlık önünde 9 Mart'ta Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açılacak. Aynı gün Kültür Evi'nde yazar Müge İplikçi'nin katılımıyla "Kadınlık Halleri: Suskunluk, Direniş, Yazı" başlıklı söyleşi ve kitap imza etkinliği düzenlenecek.

Fethiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, kadın emeğini görünür kılmayı, toplumsal farkındalığı artırmayı ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fethiye Belediyesi, tüm vatandaşları etkinliklere aktif biçimde katılmaya davet etti.